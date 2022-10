Onze tv-tips: redder in nood, Sneeuwwitje en veel muziek

Sully

Play4, vr, 20.35u

De film handelt over gezagvoerder Chesley Sullenberger en zijn noodlanding op de Hudsonrivier en is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Alle 155 inzittenden overleefden, maar daarmee was voor de gezagvoerder de kous niet af. Tom Hanks speelt de hoofdrol, Clint Eastwood regisseerde. Het American Film Institute nam de film in 2016 op in de top tien van beste films van dat jaar.

Mirror Mirror

VTM3, vr, 22.45u

Een heerlijke fantasyfilm voor het hele gezin met ronkende namen: Julia Roberts als koningin en Lily Collins als Sneeuwwitje. Het verhaal gaat over een boosaardige koningin die liegt en bedriegt om de troon van een weesmeisje te stelen en de aandacht van een prins te trekken. De film wist destijds een Oscarnominatie voor beste kostuums in de wacht te slepen.

Night of the Proms

Eén, vr, 22.45u

Een heerlijke muzikale terugblik naar het event, meer bepaald de editie van 2019. Bart Peeters was toen aan boord als presentator. De bijzondere mix van bekende klassieke melodieën en popevergreens bracht duizenden mensen samen in het Sportpaleis. Bart Peeters, Ronan Keating, 10CC, Maxi Jazz, Tony Henry en John Miles brengen hun grootste hits, met het Antwerp Philharmonic Orchestra. (tove)