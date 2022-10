Politie ontdekt indrukwekkend wapenarsenaal bij dievenbende

De afdeling groot banditisme van de Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) heeft een zwaarbewapende bende opgerold die al verscheidene diefstallen op haar actief had staan. Het indrukwekkende arsenaal dat in beslag werd genomen, laat vermoeden dat de bende nog heel wat plannen in die zin had en het gebruik van geweld niet zou schuwen om haar doel te bereiken.