Papa laat dochtertje hilarisch “contract” tekenen: “Geen vriendje tot 2041”

In ware Champions League-stijl heeft een vader zijn tweejarige dochter een “contract” laten ondertekenen. Zo liet hij haar beloven om tot 2041 geen vriendje te hebben. Het ludieke filmpje dat op TikTok gepost werd, werd in tien dagen tijd al bijna drie miljoen keer bekeken. “Het contract is ondertekend en bij deze bevestigd”, staat er nog bij de video te lezen.