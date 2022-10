Restaurant wil gezin in moeilijkheden gratis uitnodigen met kerst

Het is al het derde jaar dat de zaakvoerders deze hartverwarmende actie organiseren. “Maar dit jaar worden we écht overrompeld en hebben nu al 70 aanvragen gehad. Heel wat gezinnen mailen ons met een schrijnend verhaal, over hoe ze nauwelijks geld hebben om eten voor hun kinderen te kopen”, vertelt Bina. “Graag zouden we ze allemaal uitnodigen, maar helaas kunnen we slechts één familie gelukkig maken met een kerstdiner. Volgende week laten we onze kinderen een keuze maken. We vertrouwen erop dat mensen oprecht zijn, we gaan ze niet als een agent controleren. Het eerste jaar hebben we een moeder met haar dochter uitgenodigd. Ze leefden echt wel in moeilijke omstandigheden. Vandaag hebben we nog altijd contact met hen.” Bina en haar man Pieter die chefkok is, weten wat het is om het niet breed te hebben “Vandaag is ons werk zeker niet gemakkelijk door de hoge energiekost, maar we voelen wel veel dankbaarheid dat we nog altijd ons goesting kunnen doen. Vanuit dat gevoel willen iets goeds doen voor anderen, en misschien inspireren we andere eetzaken hetzelfde te doen.” Meer info via info@sarriette.be.