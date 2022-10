Lotte Kopecky vervangt Bossuyt in omnium op WK baanwielrennen en komt zo in actie in vier (!) disciplines

Lotte Kopecky komt vanavond in de afvalling voor het eerst in actie op het WK baanwielrennen. Ook de ploegkoers (zaterdag) en de puntenkoers (zondag) staan op het programma en nu komt daar dus ook het omnium bij op vrijdag. Ze vervangt Shari Bossuyt. Zij zag haar voorbereiding verstoord door een val in de Simac Tour, waarbij ze een hersenschudding opliep. De bondscoaches Tim Carswell en Kenny De Ketele vrezen dat ze in de huidige omstandigheden geen twee zware koersen in twee dagen tijd aankan. Zaterdag rijdt ze namelijk met Kopecky de ploegkoers en dat is een belangrijke test in functie van de Olympische Spelen.

Kopecky komt zo vier dagen op rij in actie. Vorig jaar pakte ze op het WK een keer goud (puntenkoers) en twee keer zilver (omnium en afvalling).