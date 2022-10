Nieuwe naam, nieuwe formule, oude zorgen: alles wat u moet weten over de start van de volleybalcompetitie

Zaterdag start de nieuwe volleybalcompetitie in ons land. Met een nieuwe naam, volgens een nieuwe formule, maar veel van de zorgen – kleinere budgetten, uitdunnende tribunes en krimpende media-aandacht – zijn oud. Vijf vragen over de Volley Lotto League.

1. Kan Roeselare zijn hegemonie bevestigen?

De overmacht waarmee Roeselare vorig weekend de Supercup tegen Gent naar zijn hand zette, suggereert dat de West-Vlamingen opnieuw de grote favoriet zijn. De dertienvoudige landskampioen zag jeugdproduct Matthias Desmet naar het Italiaanse Padova vertrekken, maar haalde wel onder meer twee sleutelfiguren van de buren uit Menen binnen: Simon Plaskie en Seppe Rotty. Roeselare vulde zijn kern verder aan met de Braziliaanse middenspeler Maicon (2m04) en met de Argentijnse hoofdaanvaller Pablo Kukartsev (2m03), een duo dubbele meters met tonnen internationale ervaring.

Roeselare won vorig weekend al de Supercup tegen Gent. — © VDB

Voor de traditionele rivaal Maaseik was 2022 een absoluut rampjaar. Sportief ging vorig seizoen compleet de mist in, onder meer omdat – dixit manager Dieter Leenders – al te veel spelers het DNA van de club misten. Dat ongenoegen leidde tot een extreme make-over, met een half dozijn nieuwe krachten. Nog erger dan die sportieve opdoffer was het onverwachte overlijden van Mathi Raedschelders, de 76-jarige erevoorzitter die de club tot ver buiten België een begrip maakte. Begin oktober dreigde er een nieuw drama, toen libero Martin Perin tijdens een oefenmatch in mekaar zakte met een haperend hart. Perin moest op het veld geanimeerd worden. Wanneer hij opnieuw aansluit bij het team is nog onduidelijk.

2. Wie zijn de grootste rivalen van de Grote Twee?

Vorig seizoen werd het West-Vlaams-Limburgse duopolie – onaantastbaar sinds 2015 – eindelijk doorbroken. Menen had in januari zijn afscheid aangekondigd, maar herstelde zich met verve van die bijna-doodervaring en bereikte de titelfinale. Nog verrassender was de bekerwinst van Gent.

Gentse feesten vorig jaar in de Beker van België. De Oost-Vlamingen wonnen voor het eerst de cup. — © BELGA

Was die welkome afwisseling een toevalstreffer? De raad van bestuur van de Liga hoopt de volgende tien jaar vier verschillende kampioenen te mogen kronen, maar alvast dit seizoen lijkt die ambitie niet haalbaar. Menen heeft twee van zijn sleutelfiguren moeten laten vertrekken, maar wil zeker in eigen huis de toppers blijven belagen. Leuven greep vorig seizoen net naast een plaats in de play-offs en hoopt daaruit brandstof te putten om een stap vooruit te zetten. Aalst haalde opnieuw de bezem doorheen de selectie, maar zeven nieuwe krachten (en een nieuwe Portugese coach) vragen tijd. Het Oost-Vlaamse team opteerde daarbij hoofdzakelijk voor buitenlanders.

3. Waarom zijn er (nog) geen tien eersteklassers?

Na een afwezigheid van drie jaar staat Guibertin weer op het hoogste niveau. De Brabantse club biedt onder meer onderdak aan Simon Van de Voorde en Gert Van Walle, twee dertigers met een forse staat van dienst in binnen- en buitenland. Ook Interfreight Brabo Antwerp wilde hogerop, maar de federatie hield vast aan het reglement en wilde slechts één promovendus toelaten. Nochtans had de Antwerpse club een sterk dossier – met voldoende financiële middelen, de steun van de stad en een fraaie zaal – en wilden de andere topklassers Brabo graag verwelkomen als tiende lid.

Niet voor het eerst oordeelt de Liga dat de federatie onvoldoende begrip heeft voor de professionele context waarin de eliteclubs opereren. Zo blijft het aantal topklassers steken op negen stuks en is elke speeldag een team bye. Aangezien vorig seizoen Menen onderuit dreigde te gaan en ook Aalst in zwaar weer vertoefde, is het sowieso een succes dat dit weekend negen deelnemers aan de start staan. Hopelijk haalt, gezien de sputterende economie, iedereen daarvan het einde van de competitie.

Vorig seizoen leek het er even op dat Decospan uit de hoogste klasse zou verdwijnen, maar dat doemscenario werd afgewend. — © BELGA

4. Waarom is er een nieuwe competitieformule?

Na een reguliere competitie waarbij de negen teams mekaar twee keer ontmoeten, gaat de top zes naar de Champions play-off, waarbij er een startbonus is van 5 naar 0 punten – de tussenfase van vorig seizoen is verdwenen. De top twee uit die kampioenenpoule strijdt in een best of five voor de titel. De laatste drie teams uit de reguliere fase komen in een Challenge play-off terecht, die opgewaardeerd wordt met een (mogelijk) Europees ticket.

Dat nieuwe format zou zowel bovenaan als onderaan de spankracht moeten verhogen. Dat zes van de negen teams in de Champions play-off belanden, is een uitvloeisel van de hoop om met tien te kunnen starten. Bovendien bleek vorig seizoen dat er weinig verschil zat tussen de nummers 4, 5 en 6. Ook nieuwkomer Guibertin wil zich in de strijd voor de eerste poule mengen.

5. Wat moet voor een nieuw elan zorgen?

De Belgische basketbalclubs zijn in amper tien jaar tijd zowat de helft van hun budget, toeschouwers, media-impact en kwaliteit verloren. Zelfs het almachtige voetbal worstelt met een teruglopende ticketverkoop, waarbij enkele eersteklassers een kwart van hun publiek zagen afhaken. Uiteraard ontsnapt ook het volleybal niet aan die trend. Door een nieuw tv-contract met Telenet en Proximus komt er alvast elk weekend een match live op televisie, net als alle finalewedstrijden. Een digitale versnelling zou een jonger publiek moeten aanspreken. Elke match kan via livestream gevolgd worden.

Roeselare en Maaseik zijn al jaren de Grote Twee in het Belgische volleybal. Kan iemand die hegemonie dit seizoen verbreken? — © BELGA

Er zijn de voorbije maanden ook verkennende contacten geweest met Nederlandse topclubs, maar die competitie loopt sportief en extrasportief te veel achter op België om een onmiddellijke meerwaarde te bieden. Dat de Liga een driejarige sponsorovereenkomst sloot met de Nationale Loterij is dus allicht het beste nieuws van de voorbije maanden.