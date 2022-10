Nieuwe Italiaanse regering neemt moeizame start met verhitte eerste parlementszitting

De extreemrechtse coalitie van de Italiaanse verkiezingsoverwinnaar Giorgia Meloni is donderdag met moeilijkheden van start gegaan. De spanningen tussen de verschillende partijen liepen al tijdens de eerste parlementszitting op.

Hoewel het postfascistische Fratelli d’Italia van Meloni 26 procent van de stemmen haalde, zit het samen in de coalitie met Lega van Matteo Salvini en het rechtste Forza Italia van ex-premier Silvio Berlusconi om de meerderheid te behalen. Maar het verdelen van de ministersposten van de toekomstige regering blijkt niet zo vlot te lopen.

Zo kreeg Ignazio La Russa, oud-minister van Defensie en nu de voorzitter van de Senaat, niet alle stemmen van het extreemrechtse blok. Meerdere senatoren weigerden haar hun stem te geven, en de overige stemmen die nodig waren voor zijn verkiezing, kwamen uit de oppositie.

Voor de stemming kwam het bovendien ook tot een verhitte woordwisseling tussen La Russa en Berlusconi. De 75-jarige Senaatsvoorzitter is een controversieel figuur. Zo heeft hij een standbeeld van de Italiaanse dictator Benito Mussolini in zijn woonkamer staan, en riep hij tijdens de coronacrisis op om elkaar geen hand meer te geven, maar de Romeinse groet (naar analogie met de Hitlergroet, red.).

De verkiezing van partijgenoot La Russa is een succes voor Meloni. Tegelijkertijd bewijst het voor velen hoezeer de partij, die is voortgekomen uit een neofascistische beweging, en haar leden nog steeds vasthouden aan het duistere en nooit consequent afgehandelde verleden.

Volgens Berlusconi maakt de coalitie bovendien nog steeds ruzie over de toewijzing van de verschillende ministeries. Hij uitte “grote ontevredenheid over de veto’s van de afgelopen dagen over de vorming van de regering” en riep op tot “loyale en effectieve samenwerking om het land snel een regering te geven”.