Zo reageer je best als je een everzwijn tegenkomt: “Kruip in een boom of op een auto”

Het zal je maar overkomen: je bent rustig door het bos aan het fietsen of wandelen en plots sta je oog in oog met een everzwijn. Het Regionaal Landschap Lage Kempen geeft tips over wat je moet doen wanneer je zo’n dier tegenkomt in De Wijers.

De kans dat je tijdens een wandeling in de Wijers een everzwijn tegenkomt, is niet onbestaande. Daarom geeft het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) tips over hoe je je in veiligheid kan brengen wanneer je een everzwijn tegenkomt in De Wijers. “Everzwijnen kunnen niet klimmen: kruip dus in een boom of op een auto”, zo zegt An Bloemen van RLLK-De Wijers. “En klap in je handen om de dieren te verjagen. Loop niet weg, want everzwijnen zijn sneller. Ze kunnen bovendien niet goed zien. Je kan je dus ook verschuilen, achter een boom bijvoorbeeld.”

De everzwijnenpopulatie is niet alleen in De Wijers fel toegenomen, maar in heel Limburg. “In de herfst komen ze meer vruchten en eikels zoeken. De kans is nu dus groter dat wandelaars en fietsers everzwijnen zullen tegenkomen op hun pad. “Met deze tips, die we op de website van de stad Genk gevonden hebben, willen we de bezoekers van De Wijers preventief informeren”, zegt Bloemen. “De allerbelangrijkste tip die we willen meegeven, is om rustig te blijven.” (zb)