Red Flames zakken na WK-exit naar 20e plaats op FIFA-ranking

De vorige ranking dateerde van 5 augustus, vlak na afloop van het EK in Engeland dat het gastland won. De Flames schopten het op het EK tot de kwartfinales maar moesten begin september meteen weer vol aan de bak in de WK-kwalificaties. Daarin werd met 0-1 verloren van topland Noorwegen en met 0-7 gewonnen bij voetbaldwerg Armenië.

Het team van Ives Serneels greep naast een rechtstreeks WK-ticket maar plaatste zich voor de barrages. In de eerste ronde van deze play-offs raakten Tessa Wullaert en co. vorige week echter niet voorbij Portugal (2-1 verlies), waardoor de WK-droom ten einde kwam. De Flames zakken na deze WK-exit van de negentiende naar twintigste plek op de FIFA-ranking.

De VS houdt aan kop Zweden en Duitsland af, die van positie wisselen. Engeland en Frankrijk maken nog altijd de top vijf vol. De hoogste positie die de Flames tot dusver op de FIFA-ranking bereikten was een zeventiende plaats in 2019 en 2020.

De volgende FIFA-ranking verschijnt op 9 december.