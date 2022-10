Nederland blundert nu ook tijdens het WK baanwielrennen, met tranen tot gevolg: “Het is een puinhoop”

De Nederlandse vrouwen kwamen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines 0,008 seconden te kort op de Britten. Pijnlijk, maar een verlies dat ze mogelijk aan zichzelf te danken hadden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hetty van der Wouw zou normaal gezien starten bij Oranje, maar werd vlak voor de start afstappen. Ze werd vervangen door Steffie van der Peet. “Ik moet het nog verder uitzoeken, maar Steffie stond op de startlijst dus moesten we haar inzetten”, aldus bondscoach Rene Wolff bij de NOS. “We wilden Hettie eigenlijk laten rijden, dus we gaan bij de UCI kijken waar de fout lag.”

Van der Wouw, volgens de bondscoach “super in vorm”, was meteen na het incident behoorlijk ontroostbaar. Dat ze haar ploegmaats vervolgens net naast een WK-medaille zag grijpen, maakte alles des te pijnlijker. “Het is een puinhoop”, aldus ploeggenote Shanne Braspennincx. “Je begint eraan en wil het beste eruit halen en dan verlies je op achtduizendste. Dan weet je ook meteen dat je zonder dit gedoe gewoon met een medaille had gestaan.”

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nederland heeft er bijzonder pijnlijke periode opzitten qua grote toernooien. Tijdens de Olympische Spelen verloor Annemiek van Vleuten het goud omdat ze dacht dat ze aan de leiding reed, terwijl dat niet was. Op het recente WK wielrennen was er het hotelincident met Mathieu van der Poel, terwijl daarvoor ook de mixed relay al in de soep was gedraaid.