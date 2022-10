Conner Rousseau niet welkom in basisschooltje: “School moet neutraal blijven”

Een bezoek aan een lagere school, helpen bij de plaatselijke voedselbedeling, een bingo mee volgen en een live vraag-en-antwoordsessie. De doortocht van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in Kruibeke zat woensdag goed vol. Maar al bij de eerste afspraak botst de delegatie op het gemeentebestuur, die het bezoek van Rousseau aan de school afweerde. “De school moet neutraal blijven”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Als een politicus wil langskomen, zouden eigenlijk alle andere partijen ook vertegenwoordigd moeten zijn om het evenwicht te bewaren. Het zou een ander verhaal zijn, mocht een minister langskomen voor een werkbezoek. In de school werden ook al alle kruisbeelden weggehaald, wat ook bijdraagt aan de neutraliteit van de school.”

Gesprek met leerlingen

De lokale Vooruit-politica Tina Van Havere, die in eigen gemeente zetelt onder SamenVoorKruibeke, vindt het jammer dat ze haar voorzitter niet tot in de klas kan brengen. “Er werden woensdag verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad op de gemeenteschool”, zegt Van Havere. “Conner kwam een gesprekje voeren met de leerlingen over hoe zij een campagne zouden aanpakken en of ze goede ideeën hadden voor onze voorzitter. Het zou eerder een algemeen gesprek worden in plaats van een campagnezet. De kinderen wisten dat we zouden langskomen en vroegen zich al luidop af of hij in z’n konijnenpak van The Masked Singer zou opdagen. We hebben dan wel voor de school een filmpje opgenomen om de deelnemers aan de verkiezing een hart onder de riem te steken.”