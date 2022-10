Energiekosten en indexeringen dwingen Turnhout tot afslanking: 60 medewerkers moeten weg

De verwarming lager, het licht uit, de ramen dicht ... Dankzij enkele huishoudelijke besparingen zou het stadsbestuur alvast 750.000 euro minder moeten uitgeven. Het doven van de straatverlichting van zondag- tot en met donderdagavond tussen 23 en 5 uur levert nog eens 350.000 euro op.

Maar de stijgende energiekosten, goed voor 5 miljoen euro extra, en acht opeenvolgende indexeringen, die de personeelskosten met 27 miljoen euro verhogen, vragen grotere inspanningen. Schepen voor Financiën Francis Stijnen (CD&V) kondigde al aan het geld niet bij de burger te gaan halen door bijvoorbeeld bijkomende belastingen te heffen.

60 op 600 medewerkers

De oplossing blijkt besparen door te knagen aan het personeelsbestand. Het op dit moment benodigde bedrag stemt overeen met maximaal zestig voltijdse equivalenten op een totaal van zeshonderd medewerkers.

Functies worden afgebouwd, aanwervingsrondes worden herbekeken, ook natuurlijke afvloeiingen zoals pensioneringen zullen helpen. De komende weken moet duidelijk worden over welke functies het gaat. Het stadsbestuur belooft wel een begeleidingstraject op maat voor elke medewerker die zijn huidige functie ziet wegvallen.

Onaanvaardbaar

In Turnhout bestuurt een coalitie van N-VA, CD&V, Vooruit en Groen. Oppositiepartij PVDA vreest dat de drastische besparingsmaatregel de inwoners alsnog zal treffen. “Het stadspersoneel herstelt onze wegen, ruimt sluikstort op en onderhoudt het groen”, somt gemeenteraadslid Wout Schafraet op. “Stadsmedewerkers staan mee in voor de organisatie van evenementen, en op Campus Blairon krijg je een nieuwe identiteitskaart of wordt je adreswijziging geregistreerd. Wil de stad het op al die terreinen met minder volk doen? Dat is onaanvaardbaar.”

Tijdens de voorbije gemeenteraad stemde het stadsbestuur een motie van PVDA weg waarin de Vlaamse regering werd opgeroepen om alle toelagen volledig te indexeren. Volgens de partij zou dat Turnhout 11 miljoen euro kunnen opleveren. “Maar burgemeester Van Miert (N-VA) bespaart blijkbaar liever op zijn stadspersoneel dan een sterk signaal te geven aan de regering-Jambon.”