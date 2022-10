Ysaline Bonaventure sneuvelt in tweede ronde Cluj-Napoca

Ysaline Bonaventure (WTA 126) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca (hardcourt/251.750 dollar).

De 28-jarige Luikse, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, verloor in haar tweede ronde na één uur en zeventien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2) van de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 45), het tweede reekshoofd.

Eerder op de dag plaatste Kirsten Flipkens zich, aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund, voor de halve finales van het dubbelspel in Roemenië. Flipkens en Siegemund versloegen het Italiaanse duo Lucia Bronzetti en Jasmine Paolini in twee sets (6-1 en 6-4).