Fotografe Kaat Pype zoekt moeders die afscheidsbrief aan dochters willen schrijven

Samen met haar dochter Relleke nam ze in februari haar intrek in Blanco aan de Gentse Coupure. “We hebben daar twee weken gewoond en er was echt niets”, zegt de fotografe. “We zijn een bed gaan kopen in de Kringloopwinkel en nog wat spulletjes zoals planten, tapijten, een lampje … om het een beetje aan te kleden.”

Het resultaat daarvan werd vastgelegd op beeld. “Toen mijn moeder plots overleed, wilde ik iets doen met haar foto’s en herinneringen, maar dat was te ingrijpend. Te hevig. Daarom hebben we het helemaal over een andere boeg gegooid en hebben we gekozen om het leven te vieren.”

Als deel van ‘MOTdaughterHER’ vraagt de fotografe ook aan moeders om afscheidsbrieven aan hun dochters te schrijven en die met haar te delen. “Eerst vroeg ik dat enkel aan mijn vriendinnen maar ik merkte dat er ook interesse kwam van mensen die ik niet kende. Ik heb er al enkele ontvangen maar ik heb ze nog niet gelezen. Ook dat is nog te heftig voor mij, maar we gaan er zeker mee verder om ze te betrekken bij het project.

De film is te zien op de Expo in Blanco in de Gentse Coupure vanaf 14 oktober tot 16 oktober. Wie een brief wil sturen, kan dat op kaat@kaatpype.be.