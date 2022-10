Koning Charles groet premier Liz Truss met: ‘Alweer terug? Oh jeetje’

De Britse premier Liz Truss ging dinsdag voor de eerste keer op wekelijkse audiëntie bij koning Charles. Truss werd vorige maand verkozen door de conservatieve partij als opvolger van Boris Johnson, maar ze is niet erg populair in het Verenigd Koninkrijk. Het korte fragment spreekt volgens heel wat Britten dan ook boekdelen: “Een scène rechtstreeks uit The office. Politieke onhandigheid en onbedoelde komedie op hun best.”