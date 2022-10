Nicky Degrendele meteen out in de sprint: “Een kutgevoel, maar in de keirin zondag kan het wel lukken”

Nicky Degrendele (26) werd op het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines in de sprint uitgeschakeld in de 1/16de finales. “De voorbereiding verliep niet vlekkeloos, maar ik blijf er in geloven.”

Degrendele zette in de kwalificaties de 23ste tijd neer en kwam in de 1/16de finales uit tegen de Oekraïense Olena Starikova. Een sterke tegenstander, want ze won zilver in de sprint op de Olympische Spelen in Tokio. Degrendele kon dan ook een versnelling in de slotronde niet beantwoorden en is meteen out. “Ik heb te veel ruimte gelaten”, reageerde ze. “En toen ze aanging kreeg ik het blok in de benen. Ik sta hier met een kutgevoel, maar moet verder. Mijn voorbereiding verliep niet vlekkeloos, ik ben een paar keer ziek geweest. Maar ik heb amper training gemist. Het gevoel hier op de piste de voorbije dagen was ook goed. Laat ons stellen dat dit een momentopname.”

Degrendele mikt vooral op de keirin, die zondag wordt gereden. In die discipline werd ze in 2018 wereldkampioene. Twee maanden geleden greep ze net naast een medaille op het EK in München. Nu hoopt ze top-acht te halen. Dat is nodig wil ze opnieuw een topsportcontract krijgen bij Sport Vlaanderen. “Ik blijf vertrouwen hebben, in de keirin kan alles. Ik zal er volle kracht tegen aan gaan, ik blijf er in geloven.”