Zo maak je je woning eenvoudig winterklaar: optimaliseer je verwarming, en vergeet de dakgoot niet

De winter, een periode van vocht en vorst, staat voor de deur. Hoog tijd om enkele klussen in huis aan te pakken. Wij vroegen een expert welke klussen van maximum een uur je best voor de winter uitvoert.

Wil je je woning klaarmaken voor de winter? Met enkele kleine ingrepen kun je grotere en duurdere problemen voorkomen én krijg je een energiezuiniger en veiliger huis. Joris Quintens, bouwcoördinator voor CVO De Verdieping in Heusden-Zolder, maakte een lijstje met snelle klusjes waarmee je meteen aan de slag kan.

Verwarming

© Foto: Marcel Krijgsman / ANP-Hollandse Hoogte

- Reinig je radiatoren of convectoren. Gladde oppervlaktes kan je met water afwassen, tussen de lamellen kun je een plumeau gebruiken. Je verwarmingssysteem wordt performanter, en je vermijdt stof en geurtjes te vermijden als je de verwarming gebruikt.

- Ontlucht je radiatoren: draai met een platte schroevendraaier het ventieltje bovenaan de radiator, aan de tegengestelde zijde van je draaiknop, open tot er water uit komt.

- Check de waterdruk op je verwarmingssysteem. De meeste installaties hebben een drukmetertje onder de ketel. Bijvullen kan je doen door beide vleugelkraantjes, de verbinding tussen je waterleiding en het gesloten verwarmingssysteem, te openen tot het wijzertje in de groene zone van de drukmeter (tussen 1 en 2 bar) zit.

- Vermijd ook dat je gordijnen over je verwarming hangen of je zetel te dicht tegen je radiatoren staat. Zo voorkom je energieverlies en gebruik je je warmte optimaal.

- Laat je verwarmingsinstallatie elk jaar controleren door een vakman: dat is veilig en zuiniger.

Dak(goot)

- Als je goten op een veilige manier en eenvoudig te bereiken zijn, ga er dan even met een borstel door om blaadjes en stof te verwijderen.

- Kun je op je plat dak en zie je mos op je kiezelstenen, verwijder dat dan zodat je afvoersystemen niet verstopt geraken, met wateroverlast tot gevolg. Als het lang droog is, komt het mos vanzelf los en kun je met een bladblazer werken. Een gewone kunststof bladhark werkt ook. Let wel: de kiezel dient als ballast om je dak te beschermen tegen wind, zorg dat de kiezel mooi verdeeld blijft.

Buitenschilderwerk

- Geen tijd om dat schilderwerk op je buitenmuren of hekwerk grondig aan te pakken? Werk dan zeker blaasjes en andere beschadigingen in het buitenschilderwerk even bij. Zo bescherm je het hout en je muren tegen alle weersinvloeden, tot je het in het voorjaar grondiger kan aanpakken.

Buitenkranen

- Gebarsten waterleidingen voorkomen? Sluit op tijd de buitenkranen af. Draai eerst de watertoevoer dicht. Deze zit vaak aan de binnenzijde van de muur, maar soms is dit een kraantje aan je collectoren van het leidingwater. Belangrijk is dat je hierna ook de buitenkraan openzet, zodat het nog aanwezige leidingwater eruit kan vloeien, voor het bevriest en uitzet.

Ventilatiesystemen

- Ook in de winter moet je een woning goed ventileren. Een goed geventileerd huis warmt zelfs sneller op. Controleer daarom de ventilatieopeningen en maak ze schoon. Vergeet ook niet de filter van je ventilatiesysteem te reinigen of te vervangen.

Isolatie

© fvv

- Als je ramen en deuren niet meer mooi aansluiten op je raam- en deurkaders verlies je warmte en energie. Koop een rol zelfklevende tochtstrips, in een passende kleur of maat, of vervang verweerde sluitingsrubbers door nieuwe.

Verlichting

- Vervang oudere en defecte lampen door nieuwe, energiezuinigere modellen. Er is een breed gamma betaalbare ledlampen die je huis extra gezellig maken.

- Hoe hoger het aantal Kelvin, de kleurtemperatuur van licht, hoe kouder of witter het licht. Voor een woning gebruiken we vaak lampen onder de 3000K: warmer en dus ook gezelliger.

Elektriciteitskast

- Test je differentieelschakelaars, ook gekend als aardlekschakelaars of verliesstroomschakelaars. Er staat altijd een testknop op elke schakelaar. Als je deze indrukt, moeten alle zekeringen achter deze schakelaar spanningsloos zijn. Zo weet je dat je installatie zal afspringen indien stroom wegvloeit bij foutieve toestellen of defecte kabels.