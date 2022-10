Hasselt

Wie dezer dagen bakkerij Koelen in de Hasseltse Paalsteenstraat bezoekt moet zich zowaar een weg banen doorheen een kerkhof vol geraamtes en lijken om aan een brood of taart te geraken. En ook binnen in de winkel liggen ‘gruwelijke aangepaste’ donuts, cakejes en gebakjes te wachten.