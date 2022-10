Bemelmans viert zijn afscheid met laatste dubbeltoernooi, Malisse speelt met Schwartzman

Ruben Bemelmans zal volgende week voor het laatst in actie komen als professionele tennisser. De 34-jarige Limburger werkt het dubbeltoernooi af op de European Open in Antwerpen. Hij zal samenspelen met Alexander Blockx. Ook Xavier Malisse zal opnieuw dubbelen in Antwerpen. Hij doet dat aan de zijde van de Argentijn Diego Schwartzman.