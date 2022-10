Remco en Oumi vieren hun huwelijk op de Malediven. Hoeveel kost dat? En is het een populaire bestemming?

Hij was de afgelopen vier maanden amper vier dagen thuis maar toch heeft Remco Evenepoel alweer reisplannen. Samen met zijn kersverse vrouw Oumi trekt hij op huwelijksreis naar de Malediven en Dubai. Om even helemaal te genieten zonder fiets. Een paradijs op aarde volgens veel reisorganisaties, maar wat valt er allemaal te beleven? Hoeveel kost zo’n reisje? En is het ook bij andere newlyweds een populaire bestemming?