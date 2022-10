Beringse vader en zoon voor de rechter voor drugshandel: “In de gevangenis krijgt hij niet de nodige hulp”

Een 45-jarige Beringenaar en zijn zoon van 23 hebben zich donderdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor drugsdelicten. Volgens het parket was de vader een dealer en stond de zoon in voor het vervoer.

In 2021 ontving de politie info dat de veertiger bezig was met de verkoop van cocaïne. Bij een verkeerscontrole in juni loep de man tegen de lamp. Hij had 23 pakjes cocaïne op zak, net als joints, cash en drie gsm’s. De betichte weigerde alle medewerking en beriep zich op zijn zwijgrecht. Een huiszoeking leverde niets op. De uitlezing van zijn gsm was wel succesvol. Meerdere berichten waren er in terug te vinden die wezen op het verhandelen van drugs. Bij een herverhoor ging de man vervolgens wel door de knieën. Hij stelde te verkopen om zijn eigen gebruik te bekostigen.

Zijn zoon kwam ook in het vizier van de speurders omdat hij dienst deed als chauffeur. Meerdere afnemers verklaarden dat de jongeman aanwezig was als ze drugs kochten. De vader heeft een zeven bladzijden tellend strafregister voor heling, valsheid in geschriften en drugs. Het parket vorderde nu 18 maanden cel en 8.000 euro boete. Er kan uitstel verleend worden als hij aan zijn drugsverslaving werkt. De zoon hangt een werkstraf van 100 uur boven het hoofd. Advocaat Laurens Evens pleitte dat de vader in de gevangenis het licht had gezien. “Het is zijn allereerste detentie ooit. Het is niet in de gevangenis dat de man de noodzakelijke hulp kan krijgen. Daarom vraag ik een straf op te leggen waarbij hij kan werken aan zijn drugsproblematiek.” Raadsman Christophe Daerden vroeg om de zoon vrij te spreken. “Hij was de enige van de familie met een rijbewijs. Nooit heeft hij drugs gezien. Mijn cliënt reed wel meer rond met zijn vader. Het is niet bewezen dat hij wetens en willens heeft deelgenomen aan drugshandel.” Vonnis op 27 oktober.