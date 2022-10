Jordy gaat ondernemende PXL-studenten begeleiden

Vanaf nu hoopt hij in zijn nieuwe functie als coördinator van Student StartUP en Pitch Please zoveel mogelijk studenten te coachen en te begeleiden die net als hijzelf de kriebel voelen om hun eigen ding te doen. Om zaken in beweging te brengen en om hun ondernemend ei kwijt te kunnen. In welke vorm dan ook.Want ook als ondernemer heeft Jordy de nodige kilometers op de teller. Als medevennoot van het digitale communicatiebureau Blue Zoo mag hij sinds 2018 proeven en ervaren hoe het is om van idee uit te groeien tot kleine, bruisende kmo. Inclusief alle pains & gains van een start-up. Daarnaast werkt Jordy als freelance MarCom specialist ook nog aan opdrachten voor verschillende klanten, zoals Sporta, Winterland Hasselt of Coca-Cola.Wil je samen met Jordy gaan gravelbiken, trailrunnen of padellen ergens in Bosland? Dat kan ook want hij staat altijd wel open voor een sportieve uitdaging… en de beste ideeën worden vaak geboren in een leeg en zuurstofrijk hoofd.