Een lichte loft vol eyecatchers en weldoordachte keuzes: binnenkijken bij Katrien in Deurne — © Billie

De rust van de ruimte, die voel je eerst. Zoom je in, dan valt pas op dat niets hier zomaar staat. Van lamp tot stoel, over elk detail dacht Katrien Vernaillen na. “Een nieuwe aankoop zit eerst maanden in mijn hoofd.”