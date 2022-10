Queen lost vergeten single met Freddie Mercury

Gitarist Brian May (75) en drummer Roger Taylor (73) onthulden het betaan van de song tijdens een radio-interview bij BBC. Al jaren treden de resterende leden van Queen op met de Amerikaanse zanger Adam Lambert, maar ze willen de fans niet onthouden van “het pareltje” met zijn voorganger Freddie Mercury.

(lees verder onder het nummer)

“We waren het bestaan ervan een beetje vergeten”, aldus Brian May. “Maar het is mooi en ontroerend.” Face it alone was een van de dertig nummers die Queen in 1988 schreef voor het album The miracle, dat een jaar later verscheen. Maar het werd nooit afgewerkt. The miracle is de voorlaatste plaat met Mercury. Voor een heruitgave in november doken May en Taylor in hun archieven, en zo vonden ze de song terug. De fans krijgen straks ook zes onuitgegeven nummers te horen.

Face it alone is het eerste nieuwe nummer met Mercury in acht jaar. Ook in 2014 loste Queen drie nooit eerder verschenen songs. Wel ziet het ernaar uit dat de kluis hierna leeg is. Freddie Mercury overleed in 1991 aan de gevolgen van aids.

(dvg)