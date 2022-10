Ouders ontdekten pas dat Rune overgewicht had toen hij hoofdpijn kreeg: “We hadden niets door”

“Mijn zoon is nooit van de grootste geweest, de scheut moet nog komen, maar hij deed judo en ging veel zwemmen. Met een klein buikje, maar echt niets dramatisch.” Toch stelde de pediater als diagnose: overgewicht. Rune had op achtjarige leeftijd plots last van hoofdpijnen. Die waren te wijten aan zijn monotone eetpatroon en dat overgewicht.

“Vanaf het eerste leerjaar is hij beetje bij beetje beginnen bij te komen”, zegt zijn mama Cindy. “En nu ik terugkijk in mijn boekje van Kind en Gezin: ook als baby en kleuter zat hij steeds bovengemiddeld op de curves, aan de zware kant dus. Maar het gaat zo geleidelijk dat je dat als ouder niet ziet. Hij werd niet gepest, noemde zichzelf niet dik. Soms als hij in bad zat, nam hij zijn buik vast en zei hij: Kijk eens hoeveel rolletjes ik heb. Maar ik zei hem steeds dat dat niet erg is en dat iedereen rolletjes heeft als ze neerzitten.”

De arts verwees Cindy en Rune door naar een diëtist. “Zij kwam tot de vaststelling dat Rune té monotoon at. Groenten, zeker rauwkost, lustte hij niet. Qua fruit lustte hij enkel appelen en peren, maar het lag dus niet aan een gebrek aan beweging of dat hij te veel chips, koeken of snoep at. Wel moeten we toegeven dat hij liever kipnuggets dan kipfilet at. En als je geen boontjes lust, eet je al snel meer puree. En aanvankelijk was dat wel wat aanpassen. Alles tot op de gram wegen, zoveel boterhammetjes ’s ochtends. Het voelde aan als diëten.”

Maar het werkte. Intussen is Rune perfect op gewicht. “Hij lust zelfs kiwi’s en druiven. Vroeger was dat bweik. En we leiden als gezin een gezondere levensstijl. Minder vaak puree, vol goeie boter, maar wel een gekookt patatje. Op zaterdag gaan we wel nog naar de frituur, dat mocht ook tijdens zijn dieet. Maar Rune moet nu wel kiezen: of McDonald's of frituur of een pizza. En eigenlijk is dat niet meer dan normaal.”