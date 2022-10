OHL-coach Marc Brys voor duel met KRC Genk: “We gaan geen pamper aandoen”

Zaterdagavond maakt Racing Genk de trip naar den Dreef in Leuven. OHL is de ploeg in vorm met slechts één nederlaag in de voorbije zeven duels. De vijfde stek is de logische beloning. Dat maakt coach Marc Brys zelfbewust. “We gaan geen pamper aandoen.”

28 op 30, het zijn geweldige adelbrieven die de Genkies kunnen voorleggen. Voor velen is het momenteel de beste ploeg van het land. We legden die mening voor aan de Leuvense coach en wat volgde, was een stilte van pakweg 15 seconden. “Niet omdat ik het een vervelende vraag vind”, aldus Brys. “Wel omdat ik een correct antwoord wil geven. Kijk, de punten liegen niet. Het is geen toeval dat Genk bovenaan staat in de klassering. Eerlijk is eerlijk, zij hebben meer potentieel dan wij. Bovendien spelen ze op een unieke manier. Ik bedoel daarmee: Wouter Vrancken heeft heel veel zaken van KV Mechelen bij Genk geïmplementeerd. Aangezien hij bij Racing over een surplus aan talent beschikt, pakt hij daar uit met gedurfder voetbal. Hij is erin geslaagd spelers beter te maken. Dus ja, zoals voor elke tegenstander hebben wij ook voor Genk veel respect. Maar dat betekent niet dat we een pamper gaan aandoen. Dat helpt ons niet vooruit.”

Siebe Schrijvers

OHL nam vorig weekend vlot de maat van staartploeg Zulte Waregem. 2-5, dat zijn sprekende cijfers. Al is dat relatief. Bij de rust stonden de Leuvenaars nog met 1-0 in het krijt. De inbreng tijdens de rust van Gonzalez en Kiyine deed de partij helemaal kantelen.

“Ik hoop dus dat we voor de dag zullen komen zoals in die tweede helft”, aldus Brys. “Wat niet noodzakelijk betekent dat we dat met dezelfde elf zullen doen. Ik wil toch ook even onderstrepen dat onze eerste helft in Waregem niet zo slecht was als ze werd voorgesteld. En evenmin was onze tweede helft zo gigantisch goed. Zaken zijn nooit zo zwart-wit als ze soms lijken.”

Positief is dat Brys over zijn volledige kern kan beschikken, op Siebe Schrijvers na. Die hoopt, na zijn achillespeesblessure, zelf nog zijn comeback te maken net voor het WK. Maar Brys probeert hem wat in te tomen en mikt op Nieuwjaar. Dat even terzijde.

Opvallende nederlagen

Terug naar de ploeg in haar totaliteit. OHL leed drie opvallende nederlagen: 4-2 tegen Antwerp, telkens 0-3 tegen Club Brugge en Union. Toeval? “Niet helemaal”, oordeelt Brys. “Je kan die drie duels niet over dezelfde kam scheren. Tegen Antwerp en Club had het heel anders kunnen aflopen. Enkel tegen Union was het voor ons incasseren. Het bewijs dat we nog veel stappen moeten zetten. Net daarom zijn wedstrijden als die tegen Genk zo belangrijk. Van Union had ik gehoopt dat het een referentiematch zou zijn. Maar dat bleek niet het geval. Positief aan zo’n duel is dat je je limieten leert kennen en dat je er in principe beter van moet worden. Dus hoop ik dat we zaterdagavond een ander gevoel zullen hebben. Het is alvast niet de bedoeling om het behoudend aan te pakken. We gaan zoals steeds voor de overwinning.”