Union kan zich donderdag plaatsen voor volgende ronde: “Zijn niet meer het ploegje dat voor het eerst in Europa League staat”

Union kan donderdagavond de poorten naar de volgende ronde van de Europa League openbeuken als het Braga nog eens kan opzijzetten. De Brusselaars staan met negen op negen verrassend op kop in hun groep. “Wij zijn niet meer het kleine clubje dat voor het eerst in de Europa League staat”, zegt kapitein Teddy Teuma.

Net als Club Brugge, die andere Belgische stuntploeg in Europa, kan Union zich donderdagavond (18.45 uur) in het King Power At Den Dreef-stadion van Leuven al op speeldag vier van de zes plaatsen voor de volgende ronde. “Al kijken we in de eerste plaats naar onszelf”, aldus Union-trainer Karel Geraerts. “Club Brugge gaat zijn eigen weg, wij hebben het parcours van de Europa League waarin wij onze uitdaging vinden. Maar uiteraard ben ik trots en fier dat de Belgische ploegen het goed doen. Dat komt ons voetbal alleen maar ten goede. Je toont hiermee dat er in België ook goede teams zijn.”

De ploeg trainde woensdagochtend op het veld van OH Leuven, waar de wedstrijd donderdagavond zal doorgaan. Union wijkt naar Leuven uit voor zijn Europese wedstrijden omdat het eigen Mariënstadion niet voldoet aan de strenge eisen van Europese voetbalbond UEFA. — © BELGA

Om door te stoten, heeft Union wel een nieuwe zege nodig tegen SC Braga. Bij een gelijkspel of verlies kan zowel Braga als Union Berlin nog voorbij de Brusselaars. Een zege zou Union bovendien dicht bij groepswinst brengen, waardoor de club meteen in de 1/8ste finales zou zitten en niet eerst nog een tussenronde tegen één van de derdes uit de Champions League zou moeten afwerken.

Voordeel voor Union: de flow zit goed. De traditieclub zit aan vijf zeges op rij in de competitie en Europa. Dat voel je. Voor de laatste training dolden kapitein Teddy Teuma en Loïc Lapoussin erop los bij de rondootjes. “Ons elan laat ons toe te dromen”, vertelt Teuma. “Ik zei al bij het begin van het seizoen dat we een jonge, ambitieuze ploeg hebben die nog wat aan maturiteit moet winnen. Nu zie je dat we elke week wat minder fouten maken en weer we een beetje groeien.”

Braga uit op revanche

Bovendien lijken het de ideale omstandigheden om Braga de beslissende klap toe te dienen. De nummer drie van Portugal zit in een omgekeerde vormcurve van Union: na een sterke start verloor het afgelopen weekend voor de derde keer op rij. “Maar je weet nooit hoe een team reageert op zo’n reeks”, zegt Geraerts. “De reactie zou best weleens fel kunnen zijn en dat is iets waarvoor we klaar moeten zijn. Dat we een paar keer op rij winnen, is leuk voor ons vertrouwen en moet ons een boost geven. Maar het is niet dat we al 1-0 voorstaan als we het veld opkomen, hé. In Braga hebben we tot in de extra tijd moeten vechten om te winnen, wat wil zeggen het ze een goeie ploeg is.”

Bij Union verwachten ze dat Braga nog een tweede reden zal hebben om uit te zijn op revanche: de straffe ommekeer van vorige week, toen Union een 1-0-achterstand in de laatste minuten nog omboog in een 1-2-zege. “Dat zal hen motivatie geven”, aldus Geraerts. “Zij kunnen zich ook nog kwalificeren voor de volgende ronde én hebben Europese ervaring. We zullen mentaal sterk moeten zijn.”

Dat denkt ook Teuma: “Dit is een grote match voor ons. We zullen op onze hoede moeten zijn, want we zijn (voor de tegenstander, red.) niet meer het kleine ploegje dat voor het eerst in de Europa League staat. We hebben de ambitie om door te stoten, maar dat lukt alleen als we ons eigen spel blijven spelen. Wij zijn nog geen favoriet voor de eerste plek.”