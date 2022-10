Kinderen van Het Tegelrijke in Nieuwerkerken zijn echte Hollywoodsterren

De opvangkinderen van Het Tegelrijke zijn van nature al echte sterren. Ze doen niets liever dan zich verkleden, dansen en zingen. Daarom werd het thema Hollywood gekozen. De rode loper werd uitgerold en ieder kind maakte zelf een ster die op de walk of fame van Het Tegelrijke terechtkwam. Bij een walk of fame hoort natuurlijk een fotograaf. Deze nam foto’s van de mooi verkleedde kinderen. De foto’s werden daarna samengebracht in een leuke collage in retrostijl. Nu hangt de collage van alle kinderen te blinken in de inkomhal. Maar dat was niet alles… Sterren gaan niet met het openbaar vervoer. Zij worden rondgereden in een limousine. Dus werd deze gebouwd. Ook het Titanicschip werd nagemaakt met Clickx. “Het zijn stuk voor stuk sterren in Het Tegelrijke”, zeggen trotse kinderbegeleiders Ivo en Berlinda.Ook de ouders werden niet vergeten. Zij kwamen binnen over de rode loper en mochten elk op de foto met hun eigen Hollywoodster. Ze werden warm onthaald en kregen zelfgebakken sterrenkoekjes. Het was een topdag in Nieuwerkerken.Wil jij je ook iedere dag inzetten voor kinderen? Volg dan zeker een van onze infosessies op samenferm.be/kinderopvang/infosessies.