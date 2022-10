Drugslab voor amfetamines in Houthalen gelinkt aan loods in Zwartberg

Het drugslab dat dinsdag op de Grote Baan in Houthalen is ontdekt, blijkt een productieruimte voor amfetamines. Verder onderzoek leidde de speurders naar een loods in Zwartberg (Genk) waar de installatie voor de pillen stond. De opgepakte Houthalenaar (39) verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

In het huis van de Houthalenaar is dinsdagmorgen brand uitgebroken. Die werd veroorzaakt door een kortsluiting in een actief drugslab. Daar produceerden criminelen amfetamines, een oppeppende drug die uit chemische stoffen wordt gemaakt. Het productieproces op zich is ook gevaarlijk en er is een risico op brandgevaar, zoals in Houthalen is gebleken.

Installatie

De politiezone Carma en de Federale Gerechtelijke Politie Limburg stelden tijdens het onderzoek vast dat er in het huis ook resten waren van een professionele cannabisplantage. Verder speurwerk leidde naar een loods in de Toekomstlaan in Zwartberg. Daar werd de hardware voor de productie van amfetamines aangetroffen: de installaties en de machines voor de stimulerende drugs.

De civiele bescherming moest met heel wat voertuigen komen om de installatie en de chemische stoffen van het drugslab op te ruimen. — © Tom Palmaers

De 39-jarige Houthalenaar die dinsdag in het huis in Houthalen werd gearresteerd, zit nog in de gevangenis. De raadkamer beslist vrijdag over de verdere aanhouding. Het verder onderzoek wordt gevoerd door FGP Limburg.

Infoavond

Iedereen die meer wil weten over de gevaren van drugslabs en die de chemische stoffen wil leren herkennen, kan naar de gratis infoavond ‘Smell It’ van het Parket Limburg. Die is op 25 oktober in het Casino Modern in Genk.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.