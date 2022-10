Chinese ‘coronagijzeling’ is verteerd, op naar Team BB: skeletoni Kim Meylemans begint met vriendin en nieuw team aan seizoen

Rewind naar de Winterspelen van 2021, afgelopen voorjaar. De beelden gaan de (sport)wereld rond, van een door haar opgenomen video: in tranen nadat ze te horen heeft gekregen dat ze nóg eens dagenlang in quarantaine zou moeten zitten, ook al testte ze na een eerste positieve test bij aankomst in Peking verschillende keren negatief. De olympische droom lijkt ver weg.

In extremis wordt ze ‘vrijgelaten’, maar dan loopt ze een hamstringscheurtje op. Weg olympische droom. Ze eindigt als achttiende. Meylemans, toen, met betraande ogen: “Veel groter kan de ontgoocheling niet zijn. Het waren twee verschrikkelijke weken. Ik wilde graag zeggen dat het mij allemaal niet te veel werd maar het wilde gewoon niet lukken. Dit zal tijd nodig hebben om het allemaal te laten bezinken.”

Meylemans nu, met een glimlach: “Het stof is gaan liggen, de wonden zijn intussen geheeld”, zegt Meylemans. “China is vergeten maar niet die tegenvallende Spelen. Dat blijft een zware dobber. Een eerste reactie was er weer invliegen, dan gaan we sterker terugkomen. Maar na een paar maanden drong het door; vier jaar werken, en dan is die kans weg. Dat was moeilijk. Daardoor verliep de zomer niet zo vlot als anders, gelukkig is dat de laatste maanden goedgekomen.”

Kim Meylemans en haar vriendin Nicole Silveira, gelegenheidshalve in bordkarton, Team BB — © hjb

Team BB

Wie Meylemans zegt, zegt ook gelijk Nicole Silveira, haar vriendin. De Braziliaanse skeletoni was tijdens de Winterspelen in Peking steun en toeverlaat: tijdens de quarantaine stond ze geregeld buiten aan het raam, om haar moed in te spreken en troost te bieden. Silveira debuteerde op de Spelen als dertiende.

Het stel ging samen op vakantie, Ze bereidden het seizoen een flink deel samen voor, zowel in Canada als in België, met onder meer Fernando Oliva, de coach van onder meer wereldkampioene vijfkamp en topper in de zevenkamp Noor Vidts, die de fysieke trainingsprogramma’s schrijft voor Meylemans. Ze noemen zichzelf Team BB – Belgium en Brazil, hebt u ‘m? Er staat een kartonnen bord van haar – momenteel is ze aan het trainen in het Canadese Whistler. Vanwaar de samenwerking? Meylemans: “Team BB, daar waren we vorig seizoen al lachend al over bezig, nu is het officieel. Nicole is mijn vriendin, dus dat ligt voor de hand. We zijn wel ook op sportief vlak concurrenten maar het voordeel van skeleton is dat je niet in een boksring tegen elkaar staat – dat zou niet goedkomen (lacht) maar alle twee alleen naar beneden gaat in je slee. Zullen we soms ruzie maken? Misschien wel, zoals bij elk koppel (lacht). Maar deze samenwerking biedt heel veel voordelen. We komen beiden uit kleine landen in skeleton, er zal nauw samengewerkt worden tussen trainers en entourage, kunnen samen trainingsbanen en trainingstijden vastleggen, kennis over sleeën uitwisselen…”

Silveira is een x-factor in Meylemans’ carrière en persoonlijk leven. Maar Team BB is veel meer dan Silveira. Voor deze nieuwe olympiade is haar entourage gedeeltelijk gewijzigd. Zo heeft ze een nieuwe skeletoncoach, Ander Mirambell, de eerste Spaanse skeletonatleet ooit. Zo zal ze samenwerken met sportpsychologe en gewezen hordesprintster Eline Berings. “Tijdens de Spelen had ik met Eline een goede klik, zij heeft mij toen heel goed geholpen. En met Ander, die ik al tien jaar ken als atleet en met wie ik een tijd dezelfde coach deelde, had ik 5 minuten na die befaamde video al een gesprek – per gsm. Hij is de reden waarom ik niet vertrokken ben uit Peking toen, hij had de juiste woorden. Hij is daarnaast een van de beste piloten.” Fernando Oliva, al jaren haar fysieke coach en ook de coach van onder meer topper in de meerkamp Noor Vidts, blijft aan boord.

Op naar de Winterspelen van Milaan 2026. “Dat wordt het einddoel maar niet die Spelen op zich zijn belangrijk. Het doel is om op elke wedstrijd in de topdrie te staan, en overall heel dicht bij de nummeréénpositie van de wereld te geraken. Dat doel heeft misschien nog meer waarde dan de Spelen zelf.”

Silveira en Meylemans tijdens het off seaon. — © instagram