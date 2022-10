Zeven miljoen Britten op de wachtlijst voor routineoperaties

De wachtlijst voor routineoperaties in Groot-Brittannië heeft met zeven miljoen patiënten een nieuw record gehaald. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS. Volgens de Britse openbare omroep BBC is er niet per se meer vraag, maar draaien de ziekenhuizen nog steeds niet op volle kracht na de coronapandemie.