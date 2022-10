De windmolens zouden net over de taal- en provinciegrens gebouwd worden. — © eva

Riemst

De Waalse overheid heeft de vergunningsaanvraag van energiemaatschappij New Wind om net over de provinciegrens in Bitsingen (Bassenge) vijf windturbines te bouwen geweigerd. Vanuit Riemst wordt opgelucht gereageerd.