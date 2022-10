GEMEENTERAAD. Kinrooi laat ambtenaar voortaan snelheidsovertredingen afhandelen

Kinrooi

Herinrichting Breeërsteenweg: Momenteel bereidt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de herinrichting van de Breeërsteenweg voor. “Het gaat om het traject vanaf het centrum van Kinrooi naar Bree”, zegt schepen van Openbare Werken Mark Hoedemakers (cd&v). “Er komt ook een nieuwe riolering. De uitvoering staat in het voorjaar van 2023 op het programma, maar omdat men vastgesteld heeft dat het grondwater er te hoog staat, is waarschijnlijk een milieueffectenrapport nodig. Dit kan betekenen dat deze werken acht tot tien maanden opschuiven. We wachten de definitieve beslissing van AWV af.”

Verkeersveiligheid: Burgemeester Wim Rutten (cd&v): “We blijven de verkeersveiligheid in onze gemeente hoog in het vaandel dragen. Een aangepaste snelheid van alle weggebruikers is dan ook erg belangrijk: we gaan zeker verder sensibiliseren, maar vanaf nu doen we ook een beroep op een zogenaamd sanctionerend ambtenaar GAS 5. Die is bevoegd om snelheidsovertredingen in zones waar je 30 tot 50 km per uur mag rijden administratief af te handelen. Het gaat dan om overtredingen die door een camera vastgesteld worden en die de toegelaten snelheid met maximum 20 km per uur overschrijden. Als je meer dan 20 km per uur te snel rijdt, dan volgt geen GAS-boete, maar een politionele boete.”

Centrumvernieuwing: Vier promotoren boden zich aan om het centrumversterkend project rond de Sint-Martinuskerk te realiseren. “Een beoordelingscommissie heeft een rangschikking gemaakt”, aldus burgemeester Rutten. “De promotor die op de eerste plaats komt, gaat nu onderhandelen met de twee privé-partijen – de eigenaars van Kinsport en het huis Dirkx - om tot een vergelijk te komen. Deze gebouwen of gronden worden immers in het project opgenomen.” Schepen van Openbare Werken Mark Hoedemakers: “Op de gemeenteraad van november hopen we het definitief plan aan de raadsleden te kunnen voorstellen. Later volgt dan een infobeurs voor de hele bevolking.”