Ex-koppel uit ‘Blind getrouwd’ viert wél huwelijksverjaardag: “Is en blijft onze verjaardag”

Het huwelijk van Nick Laenen en Christophe Ramont uit Blind getrouwd 2020 mag dan wel geen standgehouden hebben, toch zijn de twee hun trouwdag nog niet vergeten. “12 oktober is en blijft de huwelijksverjaardag, ook al zijn we wel gescheiden natuurlijk”, schrijven de twee bij een mooie foto op Instagram. “Het is altijd fijn om elkaar terug te zien.”

Twee jaar geleden gaven Nick en Christophe elkaar het jawoord in het VTM-programma Blind getrouwd. De twee konden goed met elkaar opschieten maar uiteindelijk besloten ze toch om na zeven weken te scheiden.

Maar ondanks de scheiding zijn de twee nog steeds vrienden. Dat bewijst hun bijzondere etentje op woensdagavond. “Een speciale verjaardag en date”, stond bij een gezamenlijke foto op Instagram. “12 oktober is en blijft de huwelijksverjaardag, ook al zijn we wel gescheiden natuurlijk. Het is altijd fijn om elkaar terug te zien, het was veel te lang geleden. Maar op deze dag moeten we wel tijd maken.”

Ondertussen heeft Nick de liefde gevonden bij een andere man, Christophe is naar eigen zeggen vrijgezel.