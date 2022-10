70 jaar getrouwd: René Loos en Julie Vanempten in Heusden-Zolder

Zoals iedereen René kent, mocht een speech absoluut niet ontbreken. Zijn kinderen en ook het verplegend personeel zijn trots op het platina paar en wensen hun samen nog veel plezier en vooral veel liefde in De Bloemelingen. Het platina paar heeft zes kinderen, tien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Julie is altijd huisvrouw geweest. René was bediende bij de CM in Hasselt en deed ook verzekeringen.