Romantisch huwelijksaanzoek wordt plots verstoord: “Vooral niet bewegen!”

Ricardo Morales had het perfecte plekje uitgezocht in het Mexicaanse Chipinque Ecological Park om zijn vriendin Cecilia ten huwelijk te vragen. Maar toen hij te midden van rozenblaadjes en kaarsen op één knie zakte, nam het aanzoek een bizarre wending. “Plots zeiden de tuinmannen dat we niet bang moesten zijn”, klinkt het. “En toen zagen we een grote schaduw.”

Een rondstruinende zwarte beer verstoorde het romantische aanzoek door plots te passeren op het terras waar Ricardo zijn verlovingsring tevoorschijn had getoverd. “We zeiden tegen elkaar: ‘vooral niet bewegen”,vertelt Ricardo. “Toen klom hij over de muur en was hij weer weg.”

Het koppel ziet in de toevallige passage van de beer een teken dat ze een gelukkig leven zullen leiden en Cecilia zei dan ook volmondig ‘ja’ op de vraag van Ricardo. Ook de fotograaf die alles op de gevoelige plaat vastlegde, was enthousiast. “Wat een anekdote!”, klinkt het in de beelden die hij van het aanzoek maakte.

(pjv)