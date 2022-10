Gasexplosie met metershoge vlammen in centrum Oostende, sprake van meerdere gewonden

In de Christinastraat zijn werkzaamheden aan de gang. Rond 11.30 uur liep het mis, donderdagochtend. Waarschijnlijk werd een gasleiding geraakt want volgens getuigen schoten plots vlammen tot twee meter uit de grond. De brandweer is momenteel druk in de weer met vernevelen.

Er zouden meerdere gewonden zijn gevallen.

Leerlingen en personeel van basisschool De Groeiboom in de aanpalende Serruyslaan werd alvast gevraagd binnen te blijven.

Later meer.

Omstaanders en passanten worden op een afstand gehouden.