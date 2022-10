Zoveelste ernstige dierenverwaarlozing bij boer in Gelinden: 33 dieren in beslag genomen

Bij een boer in Gelinden zijn 33 verwaarloosde dieren in beslag genomen. Ze leefden in slechte omstandigheden. Tijdens de controle op woensdag stelde de eigenaar zich agressief op. Hij werd tijdelijk gearresteerd. Het is de zoveelste inbeslagname bij de man, de eerste dateert van meer dan tien jaar geleden.

Na een melding over het dierenwelzijn in Gelinden deed de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken verder onderzoek. In overleg met een dierenarts van de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn zijn woensdag 33 dieren in beslag genomen. Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdieren Opvangcentrum van Heusden-Zolder kreeg opdracht om 22 verwaarloosde schapen op te laden. Vijf honden, vijf katten en een schildpad werden in opdracht van Dierenwelzijn naar het Truiense Dierenasiel overgebracht.

Verwijten

“Het was voor ons geen verrassing, want het was niet de eerste keer dat wij gevraagd werden voor het weghalen van dieren. De hoeven van de schapen waren totaal verwaarloosd”, zegt Rudi Oyen. Hij kreeg af te rekenen met fysiek geweld. Toen hij met zijn wagen aan het huis van de eigenaar stopte is de zoon als een gek naar zijn auto gelopen en trok de deur open, en die wilde hem een vuistslag verkopen. Rudi kon het afwenden en de toegesnelde politieagenten konden de man overmeesteren en in de boeien slaan en bestuurlijk aanhouden.

De eigenaar was niet opgezet met de controle en inbeslagname. “Onze medewerker werd na een aantal verwijten belaagd door de eigenaar, zijn zoon en kleinzoon waardoor de politie moest ingrijpen. De vader werd gearresteerd en in de politiecombi geplaatst”, zegt Philip Zurinckx, voorzitter van het Dierenasiel.

Didier Sauwens (rechts) op een oude foto met hondjes die in het verleden in beslag werden genomen bij de boer in Gelinden. Deze medewerker werd gisteren belaagd door de eigenaar. — © Jozef Croughs

“Het is onbegrijpelijk dat deze man nog steeds dieren mag houden. De situatie daar is nog steeds onveranderd sinds de eerste inbeslagname in 2009 met dierenverwaarlozing en een grote puinhoop met afval op het erf. Hopelijk worden nu de nodige maatregels getroffen om dit te stoppen”, besluit Zurinckx.

Wie een mogelijk verwaarloosd of mishandeld dier opmerkt, kan dit melden via pz.poltrudo.dierenwelzijn@police.belgium.eu of bellen naar 011/70.19.11. Voor een dringende politietussenkomst bel steeds 101.