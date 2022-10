File aan Herckenrodeabdij voor kinderboeken van Clavis: “Twee euro per boekje”

“We hebben 270 verschillende titels te koop, die allemaal de deur uitgaan aan 2 euro per boekje”, vertelt Tanja Appeltans van Clavis. “Er zijn echt duizenden boeken en meer dan genoeg aanbod. Onze stockverkoop loopt trouwens nog dagelijks tot en met zaterdag en ook volgende week van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 10 tot 17 uur.”

Boekenjacht

In het aanbod zitten heel wat prentenboeken maar ook leesboeken voor iets oudere kinderen. “Ideaal om op deze manier de boekenkast op school aan te vullen”, zegt Bert die namens het oudercomité van een lagere school op boekenjacht is. “Zeker met de huidige golf aan besparingen allerhande is het bijzonder plezant dat we hoogwaardige boeken kunnen aankopen tegen een echt lage prijs. We dachten eigenlijk dat het aanbod minder groot zou zijn. Daarom hebben ze in mij de Chinese vrijwilliger gevonden, die een half dagje vrijaf kon nemen om zeker op tijd te zijn. Ik heb een uurtje aangeschoven, maar het resultaat is fantastisch. En ik heb dat glas Herkenrode dat ik nu in de Paardenstallen ga drinken, dik verdiend.”

(dj)