Stade Reims (even) nog wat Belgischer: Will Still hoofdcoach (ad interim) van Thomas Foket en co.

Stade Reims, de club van onze landgenoten Thomas Foket, Maxime Busi en Thibault De Smet, heeft zijn coach Oscar Garcia ontslagen. De 49-jarige Spanjaard betaalt de tol voor de tegenvallende resultaten. Met assistent Will Still neemt een andere Belg op interimbasis het roer over.

Garcia was sinds juni 2021 T1 bij Reims en leidde het team vorig seizoen naar een twaalfde plaats in de Ligue 1. Dit seizoen loopt het minder goed en na tien speeldagen staat Reims pas vijftiende, met acht punten. De club uit de champagnestad kon nog maar één keer winnen, eind augustus bij Angers. Garcia was vorige zaterdag, tijdens het hoopgevende 0-0 gelijkspel tegen PSG, ook al afwezig, toen om persoonlijke redenen.

Will Still zat tegen de Parijzenaars al als hoofdcoach op de bank. Hij kwam in de zomer van 2021 samen met Garcia toe bij Reims. In oktober 2021 vertrok hij om T2 te worden bij Standard, maar afgelopen zomer keerde hij in die rol terug bij Reims. De Waals-Brabander, die vrijdag zijn dertigste verjaardag viert, was eerder hoofdcoach bij Lierse en Beerschot. Will Still is de broer van Charleroi-coach Edward Still.

Junya Ito maakte afgelopen zomer de overstap van Racing Genk van Reims en is met drie goals en een assist in acht duels een lichtpuntje.

Garcia is de vierde trainer die deze week in de Ligue 1 zijn biezen moet pakken. Jean-Marc Furlan (Auxerre), Peter Bosz (Lyon) en Michel Der Zakarian (Brest) gingen hem voor. (belga)