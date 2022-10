Moeilijke periode voor Veerle uit ‘Blind getrouwd’ met dochtertje Noé: “Elke dag vraag ik me af: gaat ze eten?”

Elke dag was het afwachten of Noé, het vijf maanden oude dochtertje van Veerle Van den Eynde uit het tweede seizoen Blind getrouwd, van haar flesje wilde drinken. Het is een moeilijke periode geweest, zo vertelt haar mama in Dag allemaal, maar ze wilde absoluut haar verhaal doen.

In april van dit jaar werd Noé geboren. Het zusje van Liv en sterrenkindje Elle veroorzaakte de nodige slapeloze nachten voor mama Veerle Van den Eynde (40) en haar papa Nick. Dat zit zo: een week voor Noé naar de kinderopvang zou gaan, weigerde ze plots om van een flesje te drinken. “We waren nochtans op tijd gestart met oefenen met flesvoeding”, zegt haar mama in Dag allemaal. “En dat ging meteen heel vlot. Maar eind augustus hebben we door omstandigheden twee weken geen flesje kunnen geven, en toen is ze drinken aan een fles verleerd.”

Het begin van een zware periode, zo was ook op de sociale media van Veerle te lezen. Uiteindelijk hielp het om bij een preverbale logopediste te gaan, die Veerle uitlegde hoe ze reflexen moest aanleren bij haar dochter. “De training daar houdt in dat je je kind afwisselend voedt met de fles en de borst. Zo kan je je kindje weer aanleren om van de fles te drinken zonder dat het te lang honger heeft. Het is wel heel intensief en de gevolgen zijn navenant: teleurstelling, slaaptekort, veel melk moeten weggooien...”

Maar dat aanleren was niet eenvoudig. “In het begin was ik enorm gefrustreerd. Je steekt er zoveel tijd in, maar die eerste weken haalden we er amper iets uit. Ellendig ook voor Noé, want het is niet dat ze niet wou drinken. Het lukte haar gewoon niet om op de juiste manier te zuigen aan haar flesje.”

“Stapje per stapje” gaat het nu beter, zegt de mama nog. “Al is het ’s ochtends nog altijd moeilijk om haar achter te laten. Elke dag opnieuw vraag ik me af: Gaat ze vandaag kunnen eten? Maar ons Noé doet echt haar best.” Op Instagram deelt ze ook heel wat tips. “Het is fijn om te merken dat ik hiermee een topic ter sprake kan brengen en mensen kan informeren. Zo kunnen we er allemaal uit leren.”