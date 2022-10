LIVE. Houdt STVV de drie punten thuis tegen Sporting Charleroi?

Met Daniel Schmidt in de lappenmand is het aan Jo Coppens om het doel van de Kanaries te verdedigen, te beginnen zaterdag op Stayen tegen Charleroi. Coppens is een naam die lange tijd weg geweest is uit de Belgische competitie. Vandaar vijf leuke weetjes over de Zonhovenaar die pas in de herfst van zijn carrière in Limburg is komen voetballen.