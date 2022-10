Anders schakelen voor Van Aert en Pogacar: “Jumbo-Visma en UAE maken gevoelige overstap naar nieuwe materiaalfabrikant”

Volgens berichten op Cyclingnews en Wielerflits zullen Jumbo-Visma (onder andere Wout van Aert en Jonas Vingegaard) en Team UAE (Tadej Pogacar) in 2023 moeten wennen aan een nieuwe manier van schakelen. De Nederlandse wielerploeg zou na een jarenlang partnership met Shimano overstappen op SRAM als leverancier van versnellingsgroepen, terwijl UAE vanaf 2023 net in zee zou gaan met Shimano. Pogacar schakelde tot nu met Campagnolo-onderdelen.

SRAM zou een fiks bedrag geboden hebben om Jumbo-Visma tot de wissel te verleiden. De overstap zou ook betekenen dat de Nederlandse ploeg meer vrijheid heeft bij de keuze van ander materiaal zoals schoenen of wielen.

Ook UAE zou ruime vrijheid bedongen hebben bij de Shimano-deal. Renners zouden hun eigen schoensponsors kunnen behouden en ook voor wielen en andere componenten dan de schakelgroep kan UAE eigen keuzes maken.

Opmerkelijk is dat Shimano zijn Europese hoofdzetel in Nederland heeft, een van de redenen voor de nauwe verstrengeling tussen de Japanse materiaalfabrikant en Jumbo-Visma. Campagnolo is dan weer een Italiaanse fabrikant die vaak gekoppeld wordt aan de Italiaanse Colnago-fietsen waarop UAE rijdt. Net als bij Jumbo-Visma zou het dus een opmerkelijke overstap zijn.