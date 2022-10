Remco Evenepoel hakte de knoop Giro of Tour nog niet door, maar heeft nog ander doel: “Ik wil het WK tijdrijden afvinken”

Remco Evenepoel verscheen op het gala van de Kristallen Fiets in een kostuum waarin we hem al eerder zagen: “Ja, het is mijn trouwkostuum.” — © BELGA

Op de jaarlijkse teammeetings van Quick-Step Alpha Vinyl is de voorbije dagen duidelijk een en ander besproken tussen Patrick Lefevere en Remco Evenepoel . “Het WK tijdrijden is iets waar ik me volgend jaar iets nadrukkelijker op wil voorbereiden”, aldus Evenepoel. “De Tour of de Giro? Daar zijn we nog niet helemaal uit.”

Remco Evenepoel won gisteren zijn tweede Kristallen Fiets. Op het gala gisteravond verscheen hij in een kostuum waarin we hem al eerder zagen. “Ja, het is mijn trouwkostuum”, grijnsde hij. “Ik heb er nog maar eentje, dus ik heb het opnieuw uit de kast moeten halen. Al moet ik zeggen dat mijn regenboogtrui toch nog iets comfortabeler is. Daar kan ik me nog net iets beter in bewegen.”

Giro-Tour

Evenepoel blikte ook al vooruit. De Giro leek de grote ronde te worden waar Evenepoel zich volgend jaar op stort, maar hij houdt toch nog een slag om de arm. “In principe blijven we daarbij, maar de knoop is toch nog niet helemaal doorgehakt. We wachten de parcours van de Giro en de Tour nog even af. Van de Giro is al wel wat bekend, maar hopelijk volgt nu ook snel de bekendmaking van het programma van de Tour, dan kunnen we echt gaan beslissen.”

“De tijdritkilometers gaan daarin zeker een rol spelen. Het is mijn grote droom om ze ooit alle drie te winnen. De Vuelta zal het sowieso niet worden. Die vindt plaats in dezelfde maand als het WK en daar wil ik me toch nog meer op focussen, en dan meer specifiek op het tijdrijden. Het zou mooi zijn om ook dat mooie vakje te kunnen afvinken. In het najaar zou ik dan ook van de Ronde van Lombardije nog een doel kunnen maken.”

Maar eerst: Malediven en Dubai

Maar eerst is er nu tijd voor vakantie en meer bepaald zijn huwelijksreis. “Het fietsen gaat even helemaal naar de achtergrond. Eindelijk is er wat tijd voor Oumi. Ze was dan wel af en toe mee op stage, maar daar zit ik toch 6 à 7 uur op de fiets en als ik plat rijd zelfs nog langer. De voorbije vier maanden ben ik amper een viertal dagen thuis geweest. Nu is het dus tijd om echt eens te genieten en aan het strand te liggen en zo.”

“We gaan eerst een week naar de Malediven en daarna nog een aantal dagen naar Dubai. De telefoons gaan een tijdje uit en we gaan puur genieten. Er mag ook al eens een portie frieten of wat chocolade passeren. Ik heb de voorbije maanden genoeg op mijn eten gelet. Ik ga wel nog naar de afscheidswedstrijd van Iljo Keisse, maar de fiets raak ik een maandje niet of amper aan.”