Drie Belgen gaan naar WK skeeleren

Fran Vanhoutte (hier op archiefbeeld) is een van de drie Belgen die in actie komen in Buenos Aires. — © Rudy DECLERCK

België vaardigt drie skeeleraars af voor de wereldkampioenschappen, die van 28 oktober tot en met 8 november in Buenos Aires (Argentinië) worden gehouden. Het gaat om Fran Vanhoutte, Jason Suttels en junior Jorun Geerts. Bondscoach Remy Hubert had ook Indra Médard geselecteerd, maar die gaf er de voorkeur aan in die periode te gaan schaatsen.

Een jaar geleden veroverden de Belgische skaters bij de wereldtitelstrijd in Colombia drie medailles: twee keer brons voor Vanhoutte, die toen nog junior was en zilver voor Suttels. België eindigde als achtste in het medailleklassement. Het organiserende Colombia domineerde toen als nooit tevoren.

In 2020 werd er wegens de coronapandemie geen wereldtitelstrijd gehouden. Net als in 2019 maakt de WK in de Argentijnse hoofdstad deel uit van een World Roller Festival, waarbij een groot aantal sporten op wieltjes wordt beoefend.

De WK volgt twee maanden na de Europese kampioenschappen, waar de Belgen veertien medailles behaalden. Daar was ook Bart Swings present, die inmiddels al enkele maanden op schaatsen staat en het WK net als vorig jaar aan zich voorbij laat gaan. (belga)