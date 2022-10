Emma Plasschaert zakt na derde regatta naar achtste plaats WK zeilen in Kemah

Emma Plasschaert is na de derde regatta op het WK zeilen in de ILCA 6-categorie (ex-Laser Radial) in het Amerikaanse Kemah naar de achtste plaats gezakt in de tussenstand. Ze werd elfde in de derde rit.

Titelverdedigster Plasschaert was het WK begonnen met een zege in de eerste regatta en een achtste plaats in de tweede regatta. De Nederlandse Marit Bouwmeester (13 ptn) leidt voorlopig voor de Italiaanse Silvia Zennaro (13 ptn), die evenveel punten telt, en de Zwitserse Maud Jayet (14 ptn). Emma Plasschaert telt als achtste 20 punten.

De Oostendense verdedigt in Texas haar wereldtitel van vorig jaar in het Omaanse Al-Mussanah.

Eline Verstraelen, de wereldkampioene U21, werd woensdag knap tweede in de derde regatta. Dinsdag werd ze respectievelijk 17e en 29e. In de tussenstand is ze 33e met 48 punten.

De kwalificatieraces eindigen op donderdag. De regatta’s staan telkens om 19 uur Belgische tijd geprogrammeerd. Van vrijdag tot zondag worden de finaleraces gevaren. (belga)