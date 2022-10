Geen kwartfinale voor Kimmer Coppejans in Challenger Seoel

Kimmer Coppejans (ATP 203) heeft de tweede ronde op het Challengertoernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel niet overleefd. De 28-jarige Oostendenaar verloor na één uur en 21 minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-4) van de Duitser Maximilian Marterer (ATP 162).

Alle Belgen zijn zo uitgeschakeld in Seoel. Joris De Loore (ATP 317) raakte in het enkelspel niet door de kwalificaties. In het dubbelspel verloren Coppejans en De Loore woensdag als duo hun eerste ronde, in twee sets (7-5 en 6-2) van de Australiërs Rinki Hijikata en Li Tu, samen het vierde reekshoofd in het dubbelspel. (belga)