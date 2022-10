Amerikaanse revelatie Jessica Pegula plaatst zich als derde voor WTA Finals in San Diego

De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula heeft zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals. De nummer 6 van de wereld, die ten koste van landgenote Coco Vandeweghe (ATP 143) de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse San Diego bereikte, zal voor het eerst deelnemen aan de Masters.

De 28-jarige Pegula is bezig aan het beste seizoen uit haar loopbaan. Ze haalde in drie van de vier grandslamtoernooien de kwartfinales: de Australian Open, Roland Garros en de US Open.

De Poolse Iga Swiatek (WTA 1) en de Tunesische Ons Jabeur (WTA 2) hadden zich eerder al geplaatst voor de WTA Finals. In totaal doen er acht speelsters mee, de overige vijf plaatsen worden de komende weken verdeeld.

De WTA Finals worden van 31 oktober tot en met 7 november gespeeld in het Amerikaanse Fort Worth (Texas). (belga)