Ook Spaanse kranten vol lof voor uitblinker Simon Mignolet: “Atlético stortte zich te pletter op een gele muur van 1m93”

In de Spaanse kranten was er vooral aandacht voor FC Barcelona, dat op de rand van de uitschakeling in de Champions League staat. Maar ook Simon Mignolet eiste zijn plekje op. Zijn glansprestatie die Club Brugge een 0-0-gelijkspel op Atlético Madrid opleverde, domineerde de Spaanse krantentitels na Atlético-Club Brugge. Er sprak ook frustratie uit: “Atlético had nog de rest van de avond in het strafschopgebied van Brugge kunnen vertoeven, het resultaat was hetzelfde geweest”, aldus Marca.

AS: “Atlético ging voor de overwinning, maar een grootse Mignolet bezorgde Club Brugge een doelpuntenloos gelijkspel dat hen in de 1/8ste finales bracht. De kansen kwamen als vallende sterren in augustus op hem af, maar Mignolet liet Atlético achter met alleen maar woede. Atlético stuitte op een muur. Of meerdere muren. Maar vooral een gele van 1m93: doelman Simon Mignolet. Simeone en de zijnen wisten dat dit Brugge nooit het hoofd zou laten zakken. Het liet zich niet intimideren door het Wanda Metropolitano.”

Sport: “Atlético stortte zich te pletter op Mignolet. De goden kozen de kant van de doelman aan de overkant en veranderden hem in een reus.”

Marca: “Op het einde was het zelfs geen verrassing meer dat Mignolet een bal met zijn gezicht uit het doel hield. Het gevoel was dat Atlético nog een hele avond lang in het strafschopgebied van Club Brugge had kunnen vertoeven en het resultaat zou hetzelfde geweest zijn.”

Mundo Deportivo: “De reddingen van Mignolet leken wel hekserij. Er zijn van die momenten dat een speler lijkt te zijn aangeraakt door een toverstaf of te zijn ingesmeerd met een magisch zalfje afkomstig van een middeleeuwse heksenkring. En zo’n moment beleefde de doelman van Club Brugge tegen Atlético. Als de kampioen van België met een gelijkspel en de kwalificatie terugkeerde naar huis, dan was dat voor een groot deel dankzij hem. Normaal had hij niet met één, maar meerdere tegentreffers op het vliegtuig moeten stappen, maar hij werd oververdiend verkozen tot man van de match. De save met het gezicht op het schot van Álvaro Morata was het hoogtepunt van een avond om nooit te vergeten voor de Belgische international.”

© AP

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen