“Rouwende ouders zijn acteurs” complotdenker betaalt 1 miljard dollar aan families van slachtoffers massaschietpartij

De beruchte extreemrechtse Amerikaanse complotdenker Alex Jones (48) moet 965 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan families van slachtoffers van de massaschietpartij in de basisschool van Sandy Hook eind 2012. Jones deed die schietpartij af als een hoax en stelde dat de rouwende ouders eigenlijk betaalde acteurs waren in een regeringscomplot.

Op zijn fakenewskanaal ‘InfoWars’ en in zijn drukbeluisterde podcast ‘The Alex Jones Show’ beweerde de beruchte complotdenker meermaals dat de schietpartij, waarbij 20 kinderen en zes personeelsleden het leven lieten, in scène zou zijn gezet om de wapenlobby in opspraak te brengen. Jones beweerde jarenlang dat het bloedbad deel uitmaakte van een regeringscomplot om de wapendracht in de VS aan banden te leggen. De rouwende ouders waren volgens hem acteurs, speciaal voor de gelegenheid ingehuurd door de overheid.

Bij de schietpartij kwamen 12 meisjes, acht jongens en zes volwassen leerkrachten om het leven. — © REUTERS

Gekwelde getuigenissen

De veroordeling tot een schadevergoeding van 965 miljoen dollar kwam er na een drie weken durend proces in de rechtbank van Waterbury, Connecticut, op een boogscheut van de bewuste school. Wekenlang volgden de gekwelde getuigenissen van familieleden van slachtoffers elkaar op, met als rode draad hoe de leugens van Jones over Sandy Hook hun verdriet alleen maar verergerden en het rouwproces onmogelijk maakten.

Chris Mattei, advocaat van de families van de slachtoffers — © AP

Tijdens hun slotpleidooien betoogden de advocaten van families van acht slachtoffers dat Alex Jones jarenlang bewust leugens verspreidde om meer mensen naar zijn fakenewskanaal en zijn podcast te lokken teneinde hen te overhalen producten te kopen. Ondertussen kregen de families te maken met intimidatie en zelfs doodsbedreigingen door Jones’ volgelingen. “Terwijl elk van deze families wegzonk in verdriet, zette Alex Jones er zijn voet nog eens bovenop”, zo vertelde advocaat Chris Mattei aan de juryleden.

Geen excuses

Jones, die intussen wel heeft erkend dat de schietpartij heeft plaatsgevonden, getuigde zelf ook en zorgde meteen voor flink wat chaos toen hij tekeer ging tegen zijn “liberale” criticasters. Toen hij weigerde zijn excuses aan te bieden aan de families, ging er een schokgolf door de zaal.

Norman Pattis, de advocaat van Alex Jones. — © AP

Norman Pattis, de advocaat van Jones, benadrukte in zijn slotpleidooi dat de eisers weinig tot geen bewijs van kwantificeerbare schade hadden geleverd. Hij drong er bij de juryleden ook op aan om de politieke onderstroom in de zaak te negeren: “Dit proces gaat niet over politiek”, zei Pattis, “maar over de omvang van de schadevergoeding.”

Jones zelf reageerde ondertussen in zijn show InfoWars spottend: “Denken deze mensen echt dat ze iets van geld gaan krijgen?”

Rekening tikt aardig aan

Begin augustus oordeelde een andere jury dat Jones en zijn bedrijf 49,3 miljoen dollar moeten betalen aan enkele ouders in een soortgelijke zaak in Austin, Texas, waar het hoofdkantoor van Jones’ Infowars-fakenewskanaal is gevestigd.

En daarmee is de kous voor de complotdenker nog niet af, want de juryleden in Waterbury beslisten ook dat Alex Jones eveneens de advocaten van de eisers moet vergoeden. Dat bedrag wordt in november vastgelegd.